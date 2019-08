Os manifestantes prometeram continuar o seu movimento até que as suas exigências sejam atendidas.

Exigem, em particular, a renúncia da líder do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, uma investigação independente sobre a ação policial, uma amnistia para os detidos, a retirada final do polémico projeto de lei, atualmente suspenso, e o sufrágio universal no território semiautónomo.

Hoje, no aeroporto, muitos manifestantes tinham um panfleto indicando em várias línguas: “Faça perguntas sobre Hong Kong!”

Os manifestantes querem que mais pessoas saibam o que está a acontecer em Hong Kong.

Vários países alertaram os seus cidadãos que viajem para Hong Kong sobre a situação na ex-colónia britânica, especialmente Washington, que pediu nesta semana aos cidadãos que “tenham maior cautela”.