Depois de interpretarem o hino dos protestos de Hong Kong, os manifestantes entraram em contacto direto com a cidade e trocaram mensagens de apoio.

Na concentração, foram distribuídos cartazes com mensagens pela libertação de Hong Kong e de solidariedade, além de outros que, em inglês, pediam aos cidadãos asiáticos e catalães que “se levantassem” pelos seus direitos.

Também em Hong Kong, centenas de pessoas concentraram-se hoje para manifestar solidariedade e apoio, segundo destacaram os próprios manifestantes, à “luta” dos “semelhantes catalães” pela “liberdade”.

A concentração, intitulada “Solidariedade entre Hong Kong e Catalunha”, começou com um minuto de silêncio dedicado “às pessoas que sacrificaram as respetivas vidas a lutar contra as ditaduras em todo o mundo”.

Após este momento, uma tela de grandes dimensões colocada no local da concentração mostrou imagens da polícia espanhola a investir contra os manifestantes na Catalunha, comunidade autónoma espanhola que testemunhou na semana passada violentos distúrbios e grandes manifestações independentistas.

Algumas pessoas agitavam bandeiras catalãs e entoavam frases de ordem como “Apoiar Hong Kong, Apoiar a Catalunha”.

Os recentes protestos na Catalunha também tiveram eco em Hong Kong e chamaram a atenção de muitas pessoas naquela região administrativa da China, que nos últimos quatro meses também tem sido palco de grandes manifestações e de confrontos entre manifestantes e as forças policiais.