Segundo a comunicação social síria, os manifestantes estão concentrados na Praça Omayyad, onde agitam bandeiras, lançam fogo-de-artifício e disparam tiros para saudar “as conquistas do Exército Árabe sírio”.

Os manifestantes gritam também “Alá, Síria e apenas Bashar”, numa referência ao Presidente sírio, Bashar Al-Assad.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram no sábado uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghouta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

A ofensiva consistiu em três ataques, com uma centena de mísseis, contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono.

O presidente dos EUA justificou o ataque como uma resposta à “ação monstruosa” realizada pelo regime de Damasco contra a oposição.