Depois de ser divulgado no início desta manhã que Pedro Sánchez iria a Barcelona visitar a sede da polícia da Catalunha e os hospitais onde se encontram os agentes feridos nas manifestações dos últimos dias, a plataforma "Tsunami Democràtic" lançou uma convocatória improvisada nas redes sociais.

"Apelo urgente, agora e hoje, aos cidadãos de Barcelona. Enquanto preparamos a próxima ação, convocamos todos, entre as 13:00 e as 14:00 [menos uma hora em Lisboa] na esquina das ruas Mallorca e Roger de Llúria. Hoje, que o presidente espanhol visita a Catalunha, vamos deixar claro: sit and talk (sente-se e fale)", assinalava a mensagem.

Posteriormente, a "Tsunami Democràtic" apelou que as pessoas manifestassem sentadas com as mãos levantadas e a segurar cartazes escritos em inglês com a palavra de ordem: "Sit and talk" (sente-se e fale).

A plataforma "Tsunami Democràtic", cuja atividade está a ser acompanhada de perto pela justiça espanhola, promoveu no dia 14 a primeira mobilização contra a sentença que condenou 12 dirigentes políticos catalães, no Aeroporto de El Prat.