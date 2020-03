"A economia portuguesa, à semelhança da esmagadora maioria das economias mundiais, está neste momento a ser alvo de um choque externo com consequências graves na vida social e económica dos portugueses", começou por dizer. "Consequências tão sérias quanto imprevisíveis", completou.

"Este surto não só está a ter um impacto humano e social devastador como está a paralisar partes críticas do nosso sistema económico e por uma duração até agora indeterminada", frisou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

À semelhança do que aconteceu com vários países, que adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras, também Portugal se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, até às 23:59 de 02 de abril.