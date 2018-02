“Esta minha primeira visita ao PE para encetar um diálogo económico com os deputados europeus correu de forma bastante positiva. Foi notório, ao longo das diferentes intervenções, o interesse que o PE tem nas questões económico-financeiras, sendo que muitas delas são tarefa para o Eurogrupo discutir e fazer propostas”, realçou, após ter participado no primeiro “diálogo económico” com a comissão de Assuntos Económicos desde que assumiu a presidência do fórum de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo).

Na sua comparência diante da comissão de Assuntos Económicos, em Bruxelas, o ministro das Finanças português ouviu o eurodeputado Miguel Viegas, do PCP, afirmar-se “um bocadinho desapontado” com a sua intervenção no PE, e José Manuel Fernandes, que é o coordenador do Partido Popular Europeu (PPE) na Comissão de Orçamentos do PE, interrogá-lo sobre as perspetivas de Portugal crescer abaixo da média europeia este ano.

Aos jornalistas, Centeno desvalorizou os receios, sublinhando que “existem diferentes perspetivas, sobre diferentes matérias na Europa, como é natural”.