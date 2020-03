Centeno apontou que “é isto que estará hoje sobre a mesa do Eurogrupo” e disse ser seu objetivo reportar “soluções” aos líderes europeus na cimeira (por videoconferência) agendada para a próxima quinta-feira, sem descartar nenhumas opções.

Um dos assuntos que deverá hoje ser abordado pelos ministros das Finanças da área do euro é a questão a mutualização da dívida, sendo cada vez mais as vozes a defender a emissão de obrigações pan-europeias, ou ‘coronabonds’, para amortecer o brutal impacto socioeconómico do novo coronavírus.

Impensável há algumas semanas, a eventual emissão comum de dívida europeia, que foi liminarmente rejeitada mesmo no auge da crise das dívidas soberanas na zona euro, em 2012 — então a solução era apresentada como ‘eurobonds’ –, é hoje a resposta que muitos economistas e líderes políticos advogam para evitar uma nova crise de grandes dimensões no espaço da moeda única, agora com a novidade de ser equacionada até por países como a Alemanha, o grande opositor à ideia há oito anos.

Hoje mesmo, também o primeiro-ministro, António Costa, defendeu durante um debate na Assembleia da República que seria um sinal político “fortíssimo” a emissão de ‘eurobonds’, considerando urgente a disponibilização imediata de “dinheiro novo” da União Europeia para financiar a resposta dos Estados-membros à pandemia de covid-19.

A reunião de hoje do Eurogrupo tem início às 17:30 de Lisboa.