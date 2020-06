Na conferência de imprensa, Marqueiro avisou que "a fusão condena a SAL, põe fim a uma história com mais de 160 anos de ligação ao Luso, aos seus habitantes e ao concelho".

O autarca reconheceu que não estavam em causa postos de trabalho e que a eventual fusão é um ato comercial de uma empresa privada, que a Câmara da Mealhada dificilmente pode impedir.

"Resta-nos pedir com humildade à SCC, que é o que estamos a fazer", acrescentou, evocando "a história gloriosa" da SAL no desenvolvimento da vila onde ficam situadas as nascentes. "O Luso não seria o que é sem a Sociedade", referiu.

O autarca lembrou à SCC que "a Mealhada e o Luso corresponderam" quando a Central decidiu mudar do Luso para a Vacariça os escritórios e a linha de engarrafamento, no início do século.

"Essa mudança representou um custo pesado. Hoje, não há um banco no Luso, porque saíram de lá os escritórios. E não há um café na Vacariça por causa dos camiões de transporte das garrafas. Perdeu o Luso e a Vacariça não ganhou", resumiu Marqueiro.

O autarca referiu ainda que a SCC paga um preço simbólico pela utilização de quatro quilómetros de condutas de água, das nascentes à linha do engarrafamento, que atravessam terrenos municipais e privados.

"Não há nisto qualquer ameaça", garante Marqueiro, acrescentando que "é impensável acabar uma história gloriosa de 168 anos com uma escritura pública".

Rui Marqueiro estava acompanhado pela presidente da Assembleia e pelos presidentes das freguesias do Luso e Vacariça, onde a SAL mantém em funcionamento escritórios e linha de engarrafamento.