A central vai ter uma "capacidade instalada pico de 18,5 megawatts (MW)" e entrar "em produção no primeiro ou segundo trimestre do próximo ano", indicou à agência Lusa fonte da gerência da Sociedade Solar do Freixial.

A denominada Central Solar do Freixial, cuja cerimónia do lançamento da primeira pedra está marcada para quarta-feira, vai ser construída num terreno com uma área superior a 30 hectares, na Herdade do Pego da Moura, no concelho de Alandroal.

Segundo a mesma fonte, a futura central será constituída por mais de 52 mil painéis solares, cada um com uma capacidade de 350 watts, prevendo-se "uma produção anual de cerca de 30 gigawatts de energia".

"Vai ter uma produção que vai ajudar significativamente o concelho de Alandroal a tender para um equilíbrio em termos dos seus consumos anuais e contribuir para a sustentabilidade, porque é energia renovável e própria", vincou.