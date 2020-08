O coordenador, Marco Lopes, estima que entre 200 a 300 lusófonos estejam a usar o serviço, que começou em maio e depende do trabalho de vários voluntários para distribuir cestas com produtos todas as segundas e quintas-feiras à tarde.

"Temos ali no quadro quantas famílias, quantos adultos e quantas crianças. Temos este serviço às segundas e quintas, das 15:00 às 20:00, aberto aos residentes, desde que tenham necessidade de apoio, tenham rendimentos baixos, estejam desempregados ou se não têm documentos, como é o caso de muitos latinos que trabalham nas limpezas. [No caso dos] mais vulneráveis, eu e mais voluntários dirigimo-nos às suas casas”, disse à agência Lusa.

Além do Centro Comunitário Português, estão envolvidos neste esforço os grupos Christian Community of London, Pastoral Alliance e Ibero-Americano, que trabalham com as comunidades latino-americanas, com a ajuda da autoridade local, Lambeth Council.

"É importante trabalhar com todos na comunidade. Eu estava a tentar trabalhar com vários grupos culturais em Lambeth e saber qual era a sua necessidade durante o confinamento. Muitos perderam os trabalhos e outros têm rendimentos baixos. Durante o confinamento muitos centros comunitários fecharam e os imigrantes não tinham acesso a serviços de apoio”, afirmou a consultora Mala Naicker.