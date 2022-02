“Estamos a trabalhar quer no reforços dos recursos humanos, quer, em particular, na próxima ativação do centro de atendimento consular para França. Já funciona para dez países, o 11.º país será França e isso permitirá desviar os pedidos de informação constantes do consulado. […] A minha expectativa é que ao longo do próximo mês o centro comece a funcionar”, disse Augusto Santos Silva, em declarações à agência Lusa.

O ministro português está em França desde quinta-feira para participar em diversas reuniões da presidência francesa do Conselho da União Europeia, tendo também deslocações ao consulado de Lyon e Bordéus. O governante esteve hoje no consulado-geral de Portugal em Paris, onde destacou a vontade de continuar “a melhorar as condições de atendimento” aos portugueses em França.

“Verifiquei que começamos a recuperar a normalidade do funcionamento pós-pandemia, os senhores cônsules e funcionários têm sido de uma dedicação extrema […] e não havendo nenhum problema que aflija a comunidade portuguesa em França, nós continuamos a ter de melhorar a nossa capacidade de resposta aos utentes dos nossos consulados”, defendeu o ministro.

Augusto Santos Silva vai jantar esta noite no Palácio do Eliseu com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a convite do Presidente francês, Emmanuel Macron, de forma a assinalar o início da Temporada Cruzada entre França e Portugal que vai promover cerca de 400 eventos entre os dois países até outubro.

No domingo, o ministro parte para Marselha, onde vai participar numa reunião da presidência francesa do Conselho da União Europeia sobre comércio.