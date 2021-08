A informação foi avançada na conta oficial do Twitter do CDC, que ressalvou porém que ainda não foi recolhida a informação necessária para a formalização da decisão, mas que os dados deverão estar disponíveis nas próximas semanas.

A vacina da Janssen, a única de dose única, começou a ser administrada mais de dois meses depois das vacinas de mRNA da Moderna e Pfizer.

Novos estudos demonstram uma forte durabilidade da proteção facultada pela vacina até oito meses após a vacinação, segundo anunciou hoje a Johnson & Johnson, divulgando dados que apoiam a administração de uma dose de reforço.

Em julho, relataram dados provisórios da Fase 1/2 publicados no New England Journal of Medicine que demonstraram que as respostas de anticorpos neutralizantes geradas pela vacina da Johnson & Johnson com uma única dose eram fortes e estáveis durante oito meses após a imunização.

Antecipando a potencial necessidade de um reforço, a Johnson & Johnson realizou dois estudos de Fase 1/2 em indivíduos previamente vacinados com a sua vacina de dose única e novos dados provisórios destes estudos demonstram que um dose reforço da vacina gera um aumento rápido e robusto dos anticorpos, nove vezes superior a 28 dias após a vacinação primária de dose única.

Foram observados aumentos significativos nas respostas de anticorpos nos participantes entre os 18 e 55 anos de idade e naqueles com 65 anos ou mais que receberam uma dose de reforço mais baixa. Os resumos do estudo foram submetidos ao medRxiv a 24 de agosto.

“Com estes novos dados, vemos também que uma dose de reforço da vacina da Johnson & Johnson aumenta ainda mais as respostas de anticorpos entre os participantes do estudo que tinham recebido anteriormente a nossa vacina”, disse Mathai Mammen, da Johnson & Johnson. “Estamos ansiosos por discutir com os funcionários da saúde pública uma estratégia potencial para a nossa vacina, impulsionando oito meses ou mais após a vacinação primária de dose única”.

A Empresa está a colaborar com a FDA, o CDC e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), entre outras autoridades de saúde relativamente ao reforço.