Os protagonistas são o utentes do Centro de Assistência Paroquial de São Pedro de Alvega, no concelho de Abrantes que agora são virais no TikTok depois do Centro de dia decidir partilhar os "crimes mais cometidos pelos" utentes.

Entre os crimes denunciados pela instituição estão: "É a nossa câmara de vigilância 24 horas", "diz que tem 96 anos, mas tem mais energia do que muitos de 20", "guarda as coisas, esquece-se onde guardou e diz que a roubaram", "está sempre a par dos resultados desportivos", "com quase 82 anos fez uma tatuagem" e "está a bordar, mas quando damos conta, está a bordar para dentro (a dormir)".

Há ainda um idoso acusado de ser "viciado em Ben-U-Ron" e uma idosa de ser "viciada em meter o telemóvel a carregar".

Também há um utente que "acha que tem todas as doenças e mais algumas", uma idosa que "quase que precisa de uma coluna para ver vídeos no telemóvel" e uma outra que "se andar de bata, diz que se sente despida".

Pode ver aqui o vídeo completo partilhado pelo Centro de Assistência Paroquial de São Pedro de Alvega.

A conta de TikTok deste Centro de Dia com o nome "centro.de.dia.alv", conta com 3148 subscritores que todos os dias acompanham as vivências diárias destes idosos e dos seus cuidadores no local onde passam o dia. Os vídeos, quase todos feitos com recurso ao humor, são feitos com a participação de vários idosos.