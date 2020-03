Em comunicado, o CIIMAR explica que no âmbito deste projeto, intitulado de BlueBio4Future e desenvolvido ao abrigo do programa de investigação e inovação da União Europeia 'Era Chair', vai durante os próximos cinco anos criar uma equipa de investigação na área da biotecnologia azul, maioritariamente "sustentada na coleção de microalgas e cianobactérias do centro" - a LEGE CC - que contém mais de 1.100 estirpes.

"Esta coleção sediada no CIIMAR servirá de base para o desenvolvimento de metodologias em otimização de bioprocessos, utilizando fotobioreatores, biologia sintética, bioinformática e química verde na descoberta de novas moléculas com aplicações biotecnológicas", adianta o centro de investigação da Universidade do Porto.

A equipa, liderada pelo diretor do CIIMAR, Vitor Vasconcelos, vai ser constituída por quatro investigadores, três técnicos da área de bioprocessos, bioinformática e biologia sintética e química verde e um gestor de ciência e transferência de conhecimento.

"Após a constituição da nova equipa no CIIMAR e instalação de um novo laboratório, serão desenvolvidas tarefas nas áreas da capacitação, relacionamento com 'stakeholders' a nível nacional e internacional, comunicação de ciência e exploração de resultados", refere o CIIMAR.