Segundo uma nota de imprensa da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, nos Açores, o novo serviço – destinado ao atendimento de pessoas com 18 ou mais anos - será composto por gabinete de triagem, gabinete de enfermagem, dois gabinetes médicos e sala de observação, e vai funcionar das 08:30 às 23:30.

O SAU de Ponta Delgada vai “complementar a oferta de unidades de urgência já existente”, sendo que “antes de se dirigirem a este serviço os utentes deverão ligar para a Linha de Saúde 808 24 60 24”.

Entretanto, a partir de segunda-feira, o SAU do Centro de Saúde do concelho vizinho de Lagoa passará a funcionar entre as 08:30 e as 20:00 todos os dias, também para situações pouco urgentes da população adulta.

A USISM dispõe de Unidades Básicas de Urgência nos centros de saúde de Nordeste, Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo.