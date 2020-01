Ao nível da aquisição de equipamentos, o plano prevê o reforço de apetrechamento do Serviço de Imagiologia do HSA, com a compra de um angiógrafo, estimado em 861 mil euros, a aquisição de duas salas de raio-X, orçada em 307 mil euros (acresce 307 mil euros para 2021) e a aquisição de um ecógrafo, estimado em 98 mil euros.

Estão também contemplados a aquisição de equipamento médico-cirúrgico, orçado em 370 mil euros, a compra de equipamento informático, estimado em 100 mil euros, e de um Arco em C portátil com intensificador de imagem para o Bloco Operatório do HSA, com o valor de cerca de 100 mil euros.

"Congratulamo-nos com a inclusão do nosso plano de investimentos no Orçamento do Estado para 2020, o que nos permite intervir em várias áreas e unidades, de forma a podermos continuar a promover cuidados de saúde adequados e especializados aos utentes que nos procuram", afirmou o presidente do Conselho de Administração (CA) do CHL, Licínio de Carvalho, numa nota enviada à Lusa.

Segundo o responsável, este financiamento vem "colmatar" muitas das "necessidades estruturais e físicas" do CHL, possibilitando "oferecer mais e melhores condições para continuar a prestar cuidados de qualidade".

"É com muito entusiasmo que o CA irá desenvolver e garantir o exercício deste plano de investimentos que viabilizará a retoma do crescimento e da diferenciação do CHL, no seu conjunto: Leiria, Pombal e Alcobaça", concluiu.

Os quatro deputados do PS visitaram hoje o HSA e reuniram com o CA do CHL para assinalar o plano de investimentos.

Raul Castro, um dos deputados do PS presentes, salientou a "importância da aplicação deste investimento na Saúde, e em especial, na área de influência do CHL, que agora pode continuar a crescer e a oferecer cuidados de saúde de excelência", refere uma nota de imprensa.