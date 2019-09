Fonte do Centro Hospitalar esclareceu à agência Lusa que, na base desta cedência, está um “pedido de colaboração que foi endereçado pelo CHUA ao HPA e a outras entidades” para encontrar profissionais que pudessem ajudar a preencher escalas de serviço comprometidas por falta de profissionais.

“O HPA aceitou ceder um profissional para um turno de 24 horas por semana no serviço de neonatologia e ajudar a ultrapassar as dificuldades que têm vindo a ser sentidas” para garantir a composição adequada das escalas no serviço, segundo a fonte do CHUA.

Questionado sobre o vínculo e forma de pagamento que irá permitir esta colaboração, a mesma fonte respondeu que “o pagamento é acordado entre CHUA e o profissional”.

“Há é uma liberação do regime de exclusividade, por parte do HPA”, que permite essa colaboração, precisou, salientando a importância do “esforço que tem sido feito por todos os profissionais, quer do centro hospitalar quer em prestações de serviço", para ajudar a ultrapassar as dificuldades e garantir a prestação dos cuidados de saúde no CHUA.