“De 2019 a 2020, foram realizadas mais de 50.000 cirurgias e em 2021 cerca de 26.000, o que permitiu reduzir em praticamente todas as áreas a lista de espera do CHTS”, pode ler-se num comunicado enviado à Lusa.

De acordo com o CHTS, no caso das listas de espera de consultas de especialidades, o ano passado terminou com “situações residuais em vias de solução”.

“A situação da lista de espera para consultas de especialidade no CHTS pode considerar-se praticamente inexistente, subsistindo apenas alguns casos relacionados com endocrinologia e com a apneia do sono”, assinala a unidade hospitalar.

Na informação, o centro hospitalar recorda ter havido notícias, no passado, a darem conta de listas de espera de vários anos ao nível das cirurgias.

O CHTS compreende os hospitais de Penafiel e Amarante e serve 12 concelhos da região do Tâmega e Sousa, correspondendo a cerca de 520 mil pessoas.

Em 2019, informa ainda, o CHTS iniciou “um projeto abrangente para combater as listas de espera e dar resposta à população”, com reforço de equipas, captação de mais especialistas e abertura de novas especialidades, como infecciologia, imunoalergologia, reumatologia, hematologia e oncologia.

Foi, também, concretizada “uma reforma no sistema de admissão de doentes em pré-internamento cirúrgico, que tem permitido reduzir significativamente as listas de espera, desde 2019, e que agora atingiu um resultado notável”.

Apesar dos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19, o CHTS “manteve sempre o foco de tratar os doentes covid, mas também, em paralelo, o projeto de combate às listas de espera”, concluiu aquele centro hospitalar.