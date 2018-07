De acordo com a informação mensal do IEFP sobre o mercado de emprego, inscreveram-se nos centros de emprego menos 2.544 desempregados do que em junho de 2017 e mais 141 desempregados do que em maio (7,6%).

Comparando com o mês de maio, o desemprego desceu 5,1%, o que corresponde a menos 17,8 mil pessoas inscritas nos centros de emprego.

O desemprego caiu em todas as regiões do país, mas com maior destaque no Algarve e no Alentejo, onde desceu 24,7% e 23,8% respetivamente.

O número de desempregados jovens baixou para 31,5 mil pessoas, com um decréscimo homólogo de 29,0% (menos 12,9 mil pessoas) e uma diminuição em cadeia de 10,1% (menos 3,5 mil pessoas), representando em junho 9,5% do desemprego registado (abaixo dos 10,6% do mesmo mês do ano passado).

O desemprego de longa duração teve uma redução homóloga de 23,6%, baixou para 162,8 mil pessoas, menos 50,2 mil pessoas, e teve um decréscimo de 5,6% face ao mês de maio (menos 9,7 mil pessoas).