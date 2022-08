De acordo com a informação disponível às 10:00 no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo na localidade de Garrocha, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, que deflagrou às 03:18 de hoje numa zona de mato, era o que mobilizava mais meios, com 81 bombeiros, apoiados por 22 meios terrestres e três meios aéreos.

Às 09:18 de hoje, deflagrou um incêndio nas freguesias de Aboim, Felgueiras, Gontim e Pedraído, no concelho de Fafe, distrito de Braga, que está a ser combatido por 36 bombeiros, com o apoio de seis viaturas e um meio aéreo.

Na localidade de Candemil, no concelho de Amarante, distrito do Porto, 32 operacionais, apoiados por sete meio terrestres, combatem as chamas de um incêndio que deflagrou às 07:32 de hoje numa zona de mato.

Em Barbeitos, concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, um fogo que deflagrou às 00:05 de hoje numa zona de mato e que já está em fase de resolução, está a ser combatido por 34 bombeiros, com o apoio de sete viaturas e um meio aéreo.

De acordo com a informação disponível na página da Proteção Civil (ANEPC), no total, 913 operacionais estão no terreno a combater 229 fogos, dos quais 206 estão em curso, três em fase de resolução e 20 em fase de conclusão, com o apoio de 327 meios terrestres e cinco meios aéreos.

Cerca de 70 concelhos do interior Norte e Centro do país e do alto Alentejo estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os concelhos que estão sob este alerta do IPMA localizam-se nos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém e Portalegre, de acordo com a informação publicada no ‘site’ do instituto.

O IPMA colocou também em risco muito elevado de incêndio rural cerca de 60 concelhos dos distritos Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre.

O risco de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.