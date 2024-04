Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Oliveira de Azeméis, António Justino, disse que as causas do incêndio vão ser investigadas pela PJ, que foi chamada ao local pela GNR.

O alerta para o fogo na fábrica de calçado Moodijeune, situada numa zona residencial, na Rua da Gândara, na freguesia de São Roque, em Oliveira de Azeméis, foi dado pouco depois da meia-noite.

O fogo foi dado como extinto cerca das 01:30, mas por volta das 06:30 houve um reacendimento que obrigou os bombeiros a regressarem ao local, tendo a situação ficado resolvida cerca das 07:00.

Segundo o comandante António Justino, a fábrica, que funciona numa casa de rés do chão e primeiro andar, sofreu “danos consideráveis ao nível da estrutura”, não sendo possível no imediato retomar a laboração.

De acordo com informação na página da empresa, na Internet, a Modijeune é uma empresa especializada no fabrico de calçado para senhora e moda jovem, tendo por base a qualidade, o conforto e as tendências da moda, em conformidade com as expectativas dos clientes.

Fundada como uma empresa familiar, a fábrica tem um percurso de mais de 20 anos na indústria de calçado, tendo recebido nos últimos anos apoios de fundos europeus tendo em vista a expansão e modernização da empresa.

No local estiveram os bombeiros de Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Feijões e Arrifana, além da GNR.