Em declarações à Lusa, o oficial de Relações Públicas do Comando da GNR em Bragança, tenente-coronel Eduardo Lima, explicou que depois de colocação da equipa de mergulhadores, no decurso das operações, confirmou-se que o cadáver pertencia a um indivíduo do sexo masculino, que tinha sido dado como desaparecido ao inicio da tarde.

“Depois das buscas confirmou-se que se tratava da pessoa dada como desaparecida cerca das 14.30, um homem de 54 anos ”, explicou o oficial da Guarda.

Segundo o tenente-coronel, Eduardo Lima, desde que as autoridades foram alertadas atearam-se vários meios de socorro para o local, para tentar localizar a pessoa desaparecida. Nesse sentido, foram realizadas buscas, quer no meio aquático ou por via terrestre”, explicou o oficial superior.

Para o local, foi destacada uma equipa de mergulhadores da GNR, binómios cinotécnicos e um drone fizeram buscas ao longo de várias, nas margens do rio Douro.

Houve também militares da GNR e operacionais dos bombeiros a bater esta área do rio Douro, junto à aldeia de Mazouco.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção do Douro disse que os bombeiros de Freixo de Espada à Cinta foram os primeiros a chegar ao terreno, após alerta, tendo começado as buscas de imediato, apoiados por uma embarcação.