Segundo o calendário divulgado pelo Ministério da Saúde, hoje estarão abertos 193 centros de saúde, enquanto na segunda-feira, dia 1 de janeiro, e na terça-feira, dia 2, estarão operacionais 187 unidades. Saiba quais neste link.

A medida, explica o Ministério no documento, insere-se no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde – Inverno 2023-2024, operacionalizado pelos Agrupamentos de Centros de Saúde e Administrações Regionais de Saúde, em articulação com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou na sexta-feira o reforço dos centros de saúde com horário alargado no fim de semana e no dia de Ano Novo, para diminuir a pressão sobre os serviços de urgência.

Na altura o ministro reiterou que antes de se dirigirem a uma urgência hospitalar, as pessoas devem contactar o 112, se entenderem que é um caso de emergência, ou a Linha SNS 24.