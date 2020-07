“Recebemos um relatório sobre 356 elefantes mortos no Delta Norte do Okavango e até agora confirmámos a morte de 275 paquidermes”, disse o diretor de parques nacionais e vida selvagem do Botswana, Cyril Taolo, citado pela agência France Presse.

“A causa da morte está a ser determinada. Enviámos amostras para a África do Sul, Zimbabué e Canadá para análise”, acrescentou.

De acordo com o mesmo responsável a doença do carbúnculo foi excluída como causa da morte e as autoridades não suspeitam de atividades de caçadores furtivos porque os animais foram encontrados com as presas.

De acordo com o relatório, da organização não governamental Elefantes Sem Fronteiras (EWB), datado de 19 de junho de 2020, 356 elefantes foram encontrados mortos no Delta do Okavango.