Cerca de 375 milhões de euros vão financiar, durante os próximos três anos, 1.618 projetos de investigação em todos as áreas científicas, informou hoje a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que concluiu a comunicação de resultados.

A comunicação final dos resultados é conhecida mais de um ano depois do lançamento do concurso, cujo prazo de candidaturas decorreu entre 24 de fevereiro e 30 de maio de 2017.

A ausência há dois anos e meio de concursos para projetos de investigação em todas as áreas científicas e a "imprevisibilidade de financiamento" foram criticadas num manifesto a circular na internet com mais de cinco mil subscritores, incluindo o ministro da Ciência, Manuel Heitor, que assinou na qualidade de investigador do Instituto Superior Técnico.

Em comunicado, a FCT, principal entidade que subsidia a investigação em Portugal, na dependência do Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, realça que se trata do "maior financiamento alguma vez atribuído em concursos de projetos de investigação e desenvolvimento" no país.

Segundo a FCT, é "um valor cerca de três vezes superior ao montante global" do concurso anterior, de 2014.

Os 1.618 projetos de investigação "recomendados para financiamento" no concurso de 2017 serão apoiados por verbas da FCT, dos Programas Operacionais Regionais do Portugal2020 e do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização COMPETE2020.