Em comunicado, o ICNF refere que os 29 linces do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico (CNRLI) em Silves, que foram retirados, por prevenção na quarta-feira do local, devido ao incêndio que deflagrou em Monchique, pernoitaram numa escola de Lagoa, encontrando-se já em Espanha.

A operação de evacuação do CNRLI e transporte dos animais para Espanha envolveu cerca de 70 profissionais do ICNF, vigilantes da natureza, técnicos especialistas em fogo, técnicos especialistas em fauna selvagem, veterinários e equipa técnica do CNRLI.

A esta vasta equipa juntou-se ainda uma outra do corpo de fuzileiros da Marinha, elementos do destacamento de trânsito de Albufeira no acompanhamento das colunas de viaturas de transporte de animais até fronteira de Vila Real de Santo António, bem como do destacamento de trânsito de Grândola que acompanharam até à fronteira de Elvas.

Participaram ainda na operação, elementos do Ministério de Transición Ecológica de Espanha, da Junta de Andaluzia, da Junta da Extremadura, e técnicos dos Centros de Cria de El Acebuche, La Olivilla e Zarza de Granadilla.