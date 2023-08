No combate às chamas estão 904 operacionais, 301 veículos no terreno e 12 meios aéreos, informação dada pelo site da Proteção Civil às 12h45. Foram pedidas já quatro aeronaves Canadir a Espanha para ajudar no combate às chamas, segundo o Observador.

Pelas 7h da manhã deste sábado foi cortado o trânsito no IC8 e Nacional 241 entre Perdigão e Proença-a-Nova, em ambos os sentidos.

O incêndio tem três frentes ativas, adisse à LUSA o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, considerando a "situação muito difícil" e sem perspetiva de resolução.

No concelho de Castelo Branco, grande parte do perímetro “está em fase de rescaldo”, mantendo-se uma zona com uma frente ativa e que ainda motiva preocupação, disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal, Leopoldo Rodrigues.

Segundo o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas em Fátima, centenas de pessoas foram retiradas de casa por precaução, no entanto, não há sinal de risco para a vida das pessoas ou património.

A amaragem, na barragem da Pracana, de um avião que participava no combate às chamas, provocou apenas danos materiais. O piloto saiu ileso, informou a Proteção Civil. "O piloto saiu ileso e neste momento [17h45] estamos ainda a avaliar os danos no avião", disse Pedro Nunes à agência Lusa.