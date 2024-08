A Cerci Portalegre vai avançar com a construção de um edifício de habitação colaborativa, composto por 12 apartamentos T1 e com capacidade para 36 residentes, num investimento superior a 1,1 milhões de euros, foi hoje divulgado.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Cerci Portalegre, Luís Cardoso, explicou que o projeto de habitação colaborativa “INterGerAções” é, nesta altura, “um dos dois grandes projetos” que a instituição tem em curso.

“É um projeto-piloto no país com um conceito de abrangência familiar e abrangência comunitária”, explicou o responsável da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos com Incapacidades (Cerci) de Portalegre.

De acordo com Luís Cardoso, trata-se de um projeto que visa a construção de um edifício de raiz, que vai contar com 12 apartamentos T1 “para pais e filhos e idosos” com deficiência e incapacidade.

“Trata-se de conjugar aqui uma necessidade que nos foi apresentada pelos pais dos nossos utentes relativamente ao modo como o tempo vai passando por todos nós e vai criando novos desafios”, acrescentou.

O projeto “INterGerAções”, que pretende reunir pais e filhos no mesmo edifício, tem ainda como objetivo “dar uma nova abordagem” à deficiência e à terceira idade.

A iniciativa conta com um apoio financeiro de 922 mil euros por parte do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Neste momento, estamos a avaliar as respostas relativamente ao concurso da obra, estamos numa fase de análise”, disse.

Luís Cardoso indicou ainda que a obra terá um prazo de execução de 14 meses.

Além deste projeto, a Cerci Portalegre tem em curso a construção de uma Residência de Autonomização e Inclusão, projeto que conta igualmente com financiamento do PRR, num investimento de 229 mil euros.

“É uma resposta social também muito relevante e necessária para a região, que vai permitir um alojamento para pessoas com deficiência ou incapacidade”, disse.

De acordo com o responsável, o edifício terá capacidade para acolher cinco utentes.

As duas obras vão surgir em terrenos junto à sede da Cerci Portalegre, na Quinta das Lajes.