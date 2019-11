Um cervo selvagem foi encontrado morto na Tailândia com sete quilos de sacos de plástico e outros resíduos no estômago, disseram hoje as autoridades locais, lançando um alerta contra o lixo largado nas águas e florestas do país.

A Tailândia é o maior consumidor mundial de plásticos. Os habitantes do país utilizam 3.000 sacos plásticos de uso único por ano para embrulhar mantimentos ou alimentos comprados na rua. Animais marinhos, como tartarugas e dugongos (da mesma família dos manatins), já foram encontrados mortos na Tailândia com o estômago cheio plástico. Agora, é a vez dos animais terrestres. O cervo, com cerca de dez anos, foi encontrado morto num parque nacional na província de Nan, a cerca de 630 quilómetros ao norte de Banguecoque, segundo as autoridades. Uma autópsia revelou “sacos de plástico no estômago, o que constituiu uma das causas da sua morte”, disse Kriangsak Thanompun, diretor da área protegida do Parque Nacional Khun Sathan. Continuar a ler Os sacos continham borra de café, embalagens de massa instantânea, sacos de lixo, toalhas e até roupas íntimas, de acordo com as fotos fornecidas pelo parque. Essa descoberta ocorre alguns meses após a odisseia e morte de uma cria de dugongo, Mariam, que se tornou uma estrela das redes sociais na Tailândia. O pequeno animal morreu em agosto de uma infeção agravada por resíduos de plástico encontrados no seu estômago, após ser encontrado em maio na praia. O caso provocou o debate público sobre a necessidade de a Tailândia lutar contra o uso de plásticos. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.