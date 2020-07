“As empresas privadas de transporte rodoviário de passageiros, devido ao aproveitamento que fizeram, desde o início do surto epidemiológico, do mecanismo de ‘lay-off’ simplificado, que diminuiu drasticamente a necessária oferta de transportes e retirou parte substancial da retribuição aos trabalhadores, reduziram de forma inaceitável essa oferta”, lamentou a CGTP.

A estrutura referiu que há “grandes grupos económicos a beneficiar dos apoios do Estado, encontrando-se agora a transitar (solução que foi permitida por alteração legal do Governo) do regime de 'lay-off' simplificado para o regime normal, previsto no Código do Trabalho, por períodos que vão dos seis aos 12 meses de duração”.

A CGTP alertou que “numa altura em que a oferta de transportes deveria multiplicar-se de forma exponencial” assiste-se a “uma realidade cada vez mais difícil, em que, especialmente as empresas privadas do setor, encetam estratégias totalmente contraditórias com as que deveriam corresponder às necessidades com que o país se debate”.

A CGTP vincou ainda que “os trabalhadores e as populações (com maior gravidade ainda no interior do país) vão continuar sem ter acesso a transportes públicos, um direito que lhes é negado, e, muito menos, na quantidade necessária para cumprir as normas sanitárias de distanciamento” e que os funcionários das transportadoras “têm como perspetiva a continuação da brutal redução dos seus salários por enormes períodos de tempo”, de acordo com o comunicado.