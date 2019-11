No final da reunião camarária de hoje, e questionado pelos jornalistas na sequência da intervenção de um munícipe no período aberto ao público, José Maria Costa explicou que os "especialistas" consultados pelo município dizem ser "necessário que o chafariz seja totalmente desmontado, tratado e para ser, novamente, recolocado".

"Essa intervenção obedece a um projeto técnico específico, não só de consolidação da estrutura, mas de tratamento das patologias do granito e implica o acompanhamento por parte da Direção Regional de Cultura do Norte, sendo que o projeto terá de ser validado pela Direção-Geral do Património Cultural", explicou.

O autarca admitiu que, por ser "um projeto complexo, há poucas empresas certificadas pelas entidades reconhecidas pelo Ministério da Cultura", para o executar.

Costa adiantou que a pedra do monumento, localizado em pleno centro histórico da cidade, "apresenta algumas patologias, a parte superior partiu há cerca de 100 anos, num grande temporal que afetou a cidade e que toda a tubagem interior vai ter de ser substituída".