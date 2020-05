“Na semana posterior ao fim do estado de emergência (de 04/05 a 10/05), o tráfego de voz aumentou 6% face à semana anterior, enquanto o tráfego de dados diminuiu 5%”, apontou, em comunicado, a Anacom.

De acordo com o regulador, o retrocesso verificado no tráfego de dados deveu-se a uma queda de 5% no tráfego fixo, enquanto o de dados móveis avançou 3%.

Já no caso do tráfego de voz, tanto fixa como móvel aumentaram 6%.

O tráfego de dados encontra-se 47% acima do que foi registado no período pré-covid-19, representando os dados fixos 96% do tráfego de dados.