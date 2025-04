Ver pessoas gritarem de espanto ou horror é uma reação comum quando Chanel Tapper mostra a sua língua – e, para ela, essa é precisamente a melhor parte, conta o The Guardian.

Natural da Califórnia, nos Estados Unidos, Tapper tem sido, desde 2010, reconhecida oficialmente pelo Guinness World Records como a mulher com a língua mais longa do mundo, com uns impressionantes 9,75 centímetros.

Uma entrevista recente concedida por Tapper ao site oficial do Guinness World Records volta a dar visibilidade a esta curiosa história que há muito desperta fascínio e incredulidade entre o público.

"Honestamente, a melhor reação que posso ter é quando alguém grita ao ver a minha língua", disse Tapper. "As pessoas gritam de choque ou até de horror, e isso diverte-me imenso, porque é uma resposta bastante dramática".

Atualmente com 34 anos, Chanel Tapper é uma presença frequente em eventos e campanhas publicitárias, utilizando a singularidade da sua língua como ponto de atração. Entre as suas demonstrações mais populares estão retirar peças de um jogo de Jenga, virar copos de plástico com a língua, tocar com ela na ponta do nariz ou por baixo do queixo — e até levantar uma colher.

A história da sua fama começou ainda na infância. Segundo relata, tinha cerca de 11 anos quando começou a brincar com os colegas, fazendo caretas e mostrando a língua. A reação comum era sempre a mesma: “A tua língua é enorme!”. Poucos anos depois, a viralidade da internet veio amplificar essa característica única: um vídeo em que aparecia a mostrar a língua captou a atenção de muitos utilizadores do YouTube e o interesse disparou.

Mas foi apenas em 2010, num evento realizado em Los Angeles, que o Guinness World Records decidiu medir oficialmente a língua de Tapper e verificar se a sua dimensão era, de facto, recordista. A medição confirmou que ultrapassava em cerca de 1,9 centímetros a média das mulheres e em 1,2 centímetros a dos homens. Na altura, bateu de forma renhida outras duas concorrentes, garantindo um lugar de destaque na famosa base de dados de recordes, que atualmente ultrapassa as 40 mil entradas.

A distinção abriu-lhe portas para oportunidades únicas, como participar em campanhas publicitárias internacionais. Um dos momentos que mais recorda foi uma sessão fotográfica em Milão, em que posou com a língua pintada de azul e verde para a campanha “Welcome Successful Living”, da marca italiana Diesel. Nesse projeto participaram outros detentores de recordes do Guinness, celebrando a diversidade e a singularidade de cada um.

Para Chanel Tapper, o título de recordista é mais do que uma curiosidade anatómica: é um passaporte para experiências únicas. “É divertido – dá-me a oportunidade de ver partes do mundo que nunca tinha visto antes”, concluiu.