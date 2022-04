Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, instância que representa os Estados membros da União Europeia, chegou hoje a Kiev numa altura em que a Rússia lança uma nova ofensiva no leste do país

Charles Michel anunciou a deslocação à capital ucraniana através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter. A sua visita não estava na agenda para o dia de hoje. "Em Kiev, hoje, no coração da Europa livre e democrática" escreveu Charles Michel na mensagem que acompanha uma fotografia captada numa gare ferroviária da capital ucraniana. Esta terça-feira foi anunciado que Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, iria deslocar-se a Kiev "nos próximos dias". Pedro Sánchez segue assim os passos de vários outros responsáveis europeus que se deslocaram à capital da Ucrânia, apesar de o país estar em guerra e ter sido invadido pela Rússia. Os primeiros líderes políticos a visitar pessoalmente Kiev foram os líderes da Polónia, Mateusz Morawiecki, Eslovénia, Janez Jansa, e da República Checa, Petr Fiala, que se deslocaram em meados de março, a título pessoal, embora tenham informado previamente a União Europeia. Por parte das instituições da UE, a primeira a viajar, em 31 de março, foi a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, que foi seguida pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell. Em abril, os primeiros-ministros da Eslováquia, Eduard Heger, e o chanceler da Áustria, Karl Nehammer, assim como o chefe do Governo do Reino Unido, Boris Johnson, viajaram também até à capital ucraniana.