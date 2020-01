"Não é um desenho que apareceria no Charlie porque efetivamente há muitos símbolos e a sua interpretação pode ser muito ambígua. Para nós, não é um bom desenho, mas não é isso que está em causa. A questão principal é que o The New York Times decidiu (…) parar a publicação de todos os ‘cartoons’ políticos, portanto disse que o problema não é o antissemitismo, é o desenho em si", afirmou Gerard Biard, chefe de redação do Charlie Hebdo.

O jornalista francês comentava o episódio no ano passado pelo cartoonista português António, quando a caricatura que fez do Presidente dos EUA, Donald Trump (como cego guiado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, representado como um cão envergando a estrela de David na coleira), publicada na edição internacional do The New York Times, levou o jornal a preferir extinguir a secção de ‘cartoon’ político depois de receber muitas críticas.

"Os ‘cartoons’ trazem problemas às redações. [...] Vivemos num mundo de imagens, mas poucas pessoas sabem ler estas imagens. E poucas pessoas sabem ler um ‘cartoon’. Ele tem contexto, uma coisa é o que ele parece dizer e outra é o que ele diz verdadeiramente", defendeu o chefe de redação.

A intervenção aconteceu numa homenagem que decorreu esta terça-feira à noite na Maison de la Radio, onde se assinalaram cinco anos sobre o atentado ao jornal francês que vitimou mortalmente 12 pessoas, entre elas alguns cartoonistas emblemáticos do semanário. Vários elementos da redação estiveram presentes em debates à frente de uma plateia repleta e também um grande dispositivo de segurança.