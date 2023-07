O chef pessoal do ex-presidente dos Estados Unidos da América Barack Obama morreu num acidente de paddle perto da casa do casal, em Massachusetts.

Tafari Campbell, 45 anos, trabalhou na Casa Branca antes de se mudar para a casa da família Obama, em 2016, no fim do mandato presidencial.

"Tafari era uma parte querida da nossa família", afirmam os Obama em comunicado. "Quando o conhecemos, ele era um subchefe talentoso na Casa Branca - criativo e apaixonado por comida e com uma enorme capacidade para unir as pessoas. Nos anos que se seguiram, conhecemo-lo como uma pessoa calorosa, divertida e extraordinariamente gentil, que tornou as nossas vidas um pouco mais alegres".

Campbell tinha viajado da sua casa na Virginia até Massachusetts. Segundo a polícia, a família Obama não estava em casa no momento do acidente. As buscas começaram domingo à noite, depois de se saber que um praticante de paddle estaria com dificuldade em manter-se à tona de água e teria acabado por desaparecer.

O corpo viria a ser encontrada na segunda-feira, a cerca de 30 metros da costa e a uma profundidade de cerca de 2,5 metros. As autoridades estão ainda a investigar a mortes, mas acreditam ter sido um acidente. Campbell trabalhou na Casa Branca durante os oito anos do mandato Obama, e ajudou a criar algumas das receitas mais famosas, incluindo uma cerveja feita com ingredientes cultivados na residência oficial da presidência da República.