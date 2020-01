Como nos três últimos anos, João Rodrigues e o “Feitoria/Altis Belém” (uma estrela Michelin) arrecadam, na edição de 2019, os prémios das duas categorias mais importantes, após a votação de 225 participantes, entre chefes, jornalistas, ‘bloggers’, gastrónomos, responsáveis de restaurantes e críticos.

Os prémios foram entregues hoje à noite, numa cerimónia em Lisboa com a presença de mais de 350 pessoas, em que o “Feitoria” e o “Fifty Seconds” (Lisboa) arrecadaram, cada um, três distinções.

Na categoria de Chefes Preferidos, a seguir a João Rodrigues surgem José Avillez (“Belcanto”, Lisboa, duas estrelas) e Hans Neuner (“Ocean”, Porches, duas estrelas), enquanto na de Restaurantes o “Ocean” surge à frente do “Belcanto”.

O Prémio Especial Makro Chefe Revelação do Ano - atribuído a um novo chefe de cozinha que se tenha evidenciado na classificação no último ano – foi para Filipe Carvalho, chefe executivo do “Fifty Seconds”, um novo restaurante em Lisboa com a assinatura do ‘chef’ espanhol Martin Berasategui.

Este restaurante também recebeu o Prémio Especial Estrella Damm Destaque do Ano, por ter escalado o 'ranking' desde o ano passado, subindo 24 posições até ao 5.º lugar da lista.

O Prémio Especial César Castro Mesa Diária, para o melhor restaurante do dia-a-dia ou de preço moderado, foi para “O Frade” (Lisboa), uma categoria que, segundo a organização, “começa a despertar cada vez mais interesse junto do júri e do público”.

O “Essencial” (Lisboa), de André Lança Cordeiro, recebeu o Prémio Especial Graham’s Restaurante Novo do Ano, entregue ao restaurante aberto durante 2019 e que melhor lugar atingiu no 'ranking', colocado no 14.º lugar nos Restaurantes Preferidos.

O Prémio Especial Delta Chefe Pasteleiro do Ano foi entregue a Diogo Lopes, do “Four Seasons Ritz Hotel”, um galardão criado pela primeira vez no ano passado e votado por um painel específico - neste caso composto por 36 jurados, a sua maioria da área de pastelaria – e que “pretende valorizar e homenagear outras áreas da gastronomia e da restauração”.

Este ano, as distinções do Mesa Marcada contemplam duas novas categorias: o Prémio Especial San Pellegrino / Acqua Panna Escanção do Ano, atribuído a André Figueirinha (“Feitoria”), distinguindo “uma das mais importantes” funções num restaurante, refere o “Mesa Marcada”, que justifica que o escanção é “fundamental na criação e gestão da carta de vinhos, bem como no diálogo com a cozinha no sentido de propor as harmonizações adequadas”.

Outra novidade é o Prémio Especial Serviço de Sala do Ano, que foi entregue ao “Fifty Seconds”.

“O serviço de sala é uma das áreas mais nobres e importantes da restauração e muitas vezes uma das mais injustiçadas. (…) Como se não bastasse, esta é também uma das áreas mais problemáticas do setor devido à escassez de mão-de-obra, quer porque alegam haver falta de vocação, quer porque as escolas e outros formadores não conseguem acompanhar a procura devido ao ritmo desenfreado com que surgem novos hotéis e restaurantes”, sustenta o “Mesa Marcada”.

Os premiados juntam-se ao ‘chef’ alemão Joachim Koerper, vencedor do Prémio Especial Cutipol Carreira 2019, já anunciado no passado dia 10 pelos organizadores.

Koerper está em Portugal desde final da década de 1990, tendo integrado o grupo de 11 sócios que fundou o restaurante “Eleven”, em Lisboa (uma estrela Michelin). É também consultor do restaurante do produtor de vinhos Herdade da Malhadinha Nova, no Alentejo.

Este prémio, que é entregue pela segunda vez, foi escolhido por um painel de 18 chefes de cozinha que nos últimos 5 anos ficaram na primeira posição entre os 10 Preferidos do Mesa Marcada, bem como os vencedores dos prémios especiais.

No ano passado, esta distinção tinha sido entregue a Dieter Koschina, do ‘Vila Joya’ (duas estrelas Michelin).

Outro galardão que já tinha sido anunciado é o Prémio Maria José Macedo – Produtor/Fornecedor do Ano, que coube à Bísaro, produtora especializada em presuntos, enchidos e outros produtos de origem animal, provenientes do porco bísaro, instalada em Gimonde, Bragança.

Os prémios Mesa Marcada são atribuídos anualmente desde 2009, ano em que foi criado o blogue, da autoria de Duarte Calvão e Miguel Pires, especializado em gastronomia e vinhos.