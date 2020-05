“Esta crise demonstra que os problemas globais exigem ação coletiva. A covid-19, as alterações climáticas, são problemas que nenhum país pode resolver sozinho”, disse.

Borrell frisou que a pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2 está a evidenciar as vulnerabilidades dos países mais frágeis, pode destruir anos de progressos em matéria de desenvolvimento, agravar conflitos e gerar novas tensões geopolíticas.

Sublinhando a aposta da UE no multilateralismo, o Alto Representante afirmou que a União trabalha pelo reforço da ordem internacional baseado em normas e com a ONU no seu centro.

“Não há outra opção”, advertiu.

“O mundo precisa de um sistema multilateral revitalizado, mas isso só acontecerá se todos investirmos nele. A UE está a fazê-lo. Esperamos que aqueles que se sentam no Conselho de Segurança façam a sua parte”, disse.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs, na sua intervenção na cimeira virtual, uma “iniciativa de recuperação global” que junte investimento e alívio da dívida dos países mais pobres.

Von der Leyen manifestou também disponibilidade da UE para disponibilizar recursos e especialistas para uma recuperação resiliente, justa, ecológica e digital.

“O mundo pós-pandemia pode ser mais inclusivo e verde que o mundo que conhecemos. Depende de nós que a reconstrução seja melhor”, disse.