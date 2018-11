O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, está desde hoje em Lisboa para uma visita de trabalho de 24 horas preparatória da deslocação oficial do Presidente angolano, João Lourenço, indica hoje um comunicado oficial.

No comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MIREX) angolano adianta que a visita de Manuel Augusto se realiza a convite do homólogo português, Augusto Santos Silva, que se reunirão ainda hoje à tarde, em Lisboa.

Para o MIREX, Angola e Portugal mantêm uma "cooperação sólida e forte" em vários domínios, quer a nível bilateral, quer multilateral, através da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), com destaque para os setores político, económico, ambiental, construção, educação, energia e cultura.

"Aquando da recente visita a Angola do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, os dois países assinaram, em Luanda, uma convenção para acabar com a dupla tributação em impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e evasão fiscal", lê-se no comunicado.

O MIREX lembra também que, na mesma altura, os dois países rubricaram acordos sobre transporte aéreo, visando aumentar o número de ligações aéreas, bem como um protocolo de cooperação entre a Unidade de Gestão da Dívida Pública angolana e a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública portuguesa.

O Presidente de Angola visita oficialmente Portugal de 22 a 24 deste mês, que inclui no primeiro dia uma sessão no Parlamento e uma cerimónia nos Jerónimos, confirmou na segunda-feira fonte da casa civil da Presidência angolana.

O resto do programa será divulgado dias antes da visita.