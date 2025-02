Hampton Dellinger foi informado da sua demissão por ‘e-mail’ na sexta-feira à noite pelo diretor de pessoal da Casa Branca, que disse estar a escrever em nome do Presidente, no âmbito da reforma do Governo levada a cabo por Trump.

A demissão de Dellinger ocorre numa altura em que a novo Governo norte-americano está a testar os limites das proteções do serviço público, ao desmantelar agências federais e a despedir funcionários.

No seu processo judicial Dellinger argumenta que os conselheiros especiais podem ser afastados pelo Presidente “apenas por ineficiência, negligência no dever ou má conduta no cargo”.

Dellinger foi confirmado no ano passado pelo Senado para um mandato de cinco anos para liderar a agência de supervisão.

“O esforço para me demitir não tem qualquer base factual nem legal — nenhuma — o que significa que é ilegal”, defende Dellinger, no ‘e-mail’.

O Gabinete do Conselheiro Especial é responsável por fazer cumprir as leis relacionadas com os funcionários federais, incluindo a Lei Hatch, que restringe as atividades políticas partidárias dos funcionários do Governo.

A agência federal independente está separada dos conselheiros especiais do Departamento de Justiça, que são nomeados pelo procurador-geral para investigações específicas.

Antes de se tornar conselheiro especial, Dellinger desempenhou funções de procurador-geral assistente no Departamento de Justiça do Governo do ex-Presidente democrata Joe Biden, supervisionando o seu Gabinete de Política Jurídica.

Dellinger foi ainda procurador-geral adjunto no Departamento de Justiça do estado da Carolina do Norte e foi conselheiro jurídico chefe no gabinete do governador.