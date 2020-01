O congresso do CDS-PP encerra no domingo, previsivelmente pela hora de almoço, com a intervenção do novo líder.

Pelo Chega, estarão presentes o vice-presidente Diogo Pacheco de Amorim e o vogal Ricardo Regalla, transmitiu à Lusa fonte daquele partido.

Por seu turno, a Iniciativa Liberal será representada por Vicente Ferreira da Silva e Olga Batistas, ambos membros da Comissão Executiva do partido, adiantou uma fonte daquela força política.

Também o PAN vai marcar presença no encerramento do congresso que elege o sucessor de Assunção Cristas, repetindo a delegação que já esteve hoje a acompanhar os trabalhos, nomeadamente Marta Dutra e Rui Alvarenga, da Comissão Política de Aveiro do PAN.

Na sexta-feira, fonte do gabinete do secretário de Estado disse que o Governo estará representado no encerramento do 28.º Congresso do CDS-PP, em Aveiro, por Duarte Cordeiro, e fonte oficial do PS adiantou que por este partido marcarão presença o secretário-geral-adjunto, José Luís Carneiro, o presidente da Federação de Aveiro, Jorge Sequeira, e o presidente da concelhia de Aveiro, Manuel Oliveira e Sousa.

A delegação do PSD é composta por Paulo Mota Pinto, presidente da mesa do Congresso, o vice-presidente e líder da distrital de Aveiro, Salvador Malheiro, e o deputado e vogal da Comissão Política Nacional do PSD António Topa, referiu fonte social-democrata.

Em representação do PEV, estará presente o dirigente da Comissão Executiva Nacional, Miguel Martins e João José Ferreira, do Coletivo Regional de Aveiro, enquanto PCP e BE, como habitualmente, não estarão presentes.

O CDS-PP está reunido em Congresso nacional, em Aveiro, para eleger o sucessor de Assunção Cristas na liderança.

São três os candidatos na "corrida", o deputado e porta-voz João Almeida, o antigo parlamentar Filipe Lobo d´Ávila, do grupo “Juntos pelo Futuro”, o líder da Juventude Popular (JP), Francisco Rodrigues dos Santos.

Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e o ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo Carlos Meira retiraram as suas moções de estratégia e desistiram da corrida.