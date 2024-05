Apesar de estar prevista a presença do cabeça de lista, António Tânger Correia, este acabou por não comparecer e a ação foi liderada pelo número dois, Tiago Moreira de Sá, antigo militante do PSD.

"O nosso programa dá um grande destaque à agricultura e ao mundo rural e para nós é muito importante realizar este tipo de ações" disse Tiago Moreira de Sá.

A ação decorreu na Golegã, na Expoégua, um evento anual organizado pela câmara local que celebra a égua e as suas crias, com uma série de atividades equestres.

A iniciativa contou com a presença de vários deputados do Chega e membros da lista para as eleições europeias, que foram recebidos pelo presidente da Câmara da Golegã, António Camilo.

Em declarações à Lusa, Tiago Moreira de Sá disse acreditar num bom resultado eleitoral, salientando que o objetivo passa por ganhar as eleições.

"Um bom resultado seria ganhar e essa é a meta definida pelo presidente do partido. Estou confiante de que podemos disputar estas eleições não só devido ao crescimento do partido nas últimas eleições legislativas mas também porque na Europa existe uma clara viragem à direita", disse.

Em relação às propostas do partido para as eleições europeias, o número dois da lista do Chega referiu que os principais objetivos passam por combater a imigração "ilegal e sem regras", contrariar o empobrecimento das classes médias e "priorizar as questões de segurança e defesa da Europa".

Depois de visitas a 'stands' espalhados pelo recinto da feira, os membros da lista, os deputados e os apoiantes realizaram um jantar de convívio no café central.