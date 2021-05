O texto de André Ventura recomenda ao Governo que "equipe, já a partir de 2021, os elementos das forças de segurança com câmaras de videovigilância nas fardas e nos carros-patrulha para que seja assegurada a total integridade dos factos passíveis de serem objeto de queixa e escrutínio".

A iniciativa é justificada pelo líder do partido da extrema-direita parlamentar com as ocasiões em que ações de agentes da autoridade "são julgadas em praça pública por vídeos amadores que descontextualizam e revelam somente parte dos acontecimentos, não espelhando assim a sua verdadeira origem e contexto".

Para o político populista, há "proliferação de fotografias e vídeos nas redes sociais, que logo chegam aos meios de comunicação social, e colocam em causa, não só o bom-nome das forças de segurança, como a integridade dos seus elementos e das suas respetivas famílias.