Segundo comunicado da direção nacional do Chega, o partido "já comunicou e reuniu com as várias autoridades intervenientes, nomeadamente com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, para garantir que todo o evento decorrerá em condições de máxima segurança".

"Apelamos a todos que respeitem a manifestação de domingo, mesmo que discordem radicalmente dos seus fundamentos, tal como nós respeitaremos as manifestações que decorrerão hoje e amanhã [sábado] em vários pontos do país", continua o texto sobre o evento que decorre sob os lemas: "Portugal não é racista" e "Contra a corrupção, racismo é distração".

Em declarações à Agência Lusa, o líder demissionário do Chega, André Ventura, adiantou que, antes da concentração na Praça do Município, às 17:30, haverá uma "marcha lenta pelas ruas da baixa de Lisboa", passagem pela praça da Figueira e término com intervenções públicas", novamente no largo fronteiro à Câmara Municipal de Lisboa, a fim de haver "maior interação com os cidadãos".

Esta concentração foi convocada depois do anúncio de várias manifestações antirracistas em Lisboa, Porto, Braga e Beja, homenageando o ator português Bruno Candé, assassinado a tiro no sábado passado, em plena rua de Moscavide.