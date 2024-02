“Eu não conheço o Programa do Governo, eu não conheço os elementos do Governo, não me posso pronunciar sobre uma coisa que eu não conheço. Lamento que o PS o tenha feito”, afirmou, em declarações aos jornalistas.

José Pacheco falava em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, à saída de uma audição com o representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino.

A coligação PSD/CDS/PPM venceu as eleições regionais, no dia 04, com 43,56% dos votos, mas elegeu 26 dos 57 deputados da Assembleia Legislativa, precisando de mais três para ter maioria absoluta.

Na noite eleitoral, José Pacheco disse que só viabilizaria o Programa do Governo se integrasse o executivo e se CDS-PP e PPM ficassem fora, mas o líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, insistiu hoje que pretendia formar um governo de maioria relativa, sem acordos com outros partidos.

À saída do encontro com Pedro Catarino, o líder regional do Chega defendeu que os Açores precisam de “estabilidade”.

“Queremos estabilidade nos Açores, estamos abertos ao diálogo, a construir uma solução governativa, em que o Chega também tem alguma participação, de forma bastante positiva e rejeitamos qualquer coligação negativa para derrubar qualquer governo”, adiantou.