"As cheias são imprevisíveis e alguém que pense que pode fazer a sua vida normal, ir para a rua conduzir ou até utilizar o metro, tem de ter em contra que existem grandes perturbações", disse a governadora Kathy Hochul à filial da ABC em Nova Iorque

"Brooklyn é o epicentro da tempestade. É uma tempestade que pode afetar muitas vidas. Como já vimos noutras vezes, esta situação de tempo extremo tem a capacidade de levar veículos fora da estrada ou de afogar pessoas nos seus próprios veículos"., acrescentou Hochul.

O serviço de metro também está extremamente condicionado devido às cheia, com várias estação fechadas. Nas linhas de Harlem e New Haven, o serviço de metro está mesmo suspenso, com o serviço de autocarros a sofrer vários atrasos.

Em termos de viagens aéreas, no aeroporto de La Guardia, o acesso ao Terminal A está fechado devido às cheias, com as companhias de viagens a reportar vários atrasos nos outros aeroportos (Aeroporto JFK e Aeroporto de Newark).