De acordo com o portal chinês CGTN, perto de 80 avestruzes fugiram das suas instalações e deambularam pelas ruas de Chongzuo na madrugada de sábado, 8 de janeiro. A informação foi confirmada pela CNN.

As aves escaparam porque um funcionário não fechou bem o portão do espaço onde se encontram instaladas.

Os donos da quinta — que já criaram mais de 300 destes espécimes — já conseguiram recuperar a maior parte das avestruzes com a ajuda, ainda que algumas se encontrem à solta.

Não há ferimentos a registar deste incidente. Apesar de vegetarianas e de não conseguir voar, as avestruzes são a maior espécie de ave do mundo, chegando a pesar mais de 100 quilos e de medir quase 2.7 metros. Este animal consegue atingir velocidades de corrida de 72 km/h e as suas garras são extremamente perigosas, daí ser necessária precaução quando alguém se encontra na sua proximidade.