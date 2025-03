O Ministério de Segurança do Estado chinês afirmou hoje que agências de inteligência estrangeiras intensificaram os esforços para se infiltrarem no setor agrícola do país com o objetivo de obter "informações-chave".

O ministério alertou, na sua conta oficial na rede social Wechat, para as “ameaças à segurança alimentar nacional”, um domínio considerado prioritário pelas autoridades chinesas para garantir a estabilidade do país. Este anúncio surge pouco depois da publicação, na semana passada, do plano anual de política rural do Governo chinês, conhecido como “Documento n.º 1”, que tem como objetivo reforçar a agricultura e garantir a segurança alimentar. De acordo com o Ministério da Segurança do Estado, a segurança alimentar na China enfrenta desafios como a instabilidade global do abastecimento alimentar, exacerbada pelas alterações climáticas e tensões geopolíticas. Em resposta ao que descreveu como tentativas de “infiltração no domínio agrícola da China” para obter informações estratégicas, o ministério alegou ter resolvido vários casos de espionagem e fugas de dados sensíveis, embora não tenha fornecido pormenores sobre os incidentes nem nomeado instituições estrangeiras específicas. Nos últimos anos, a China promulgou e reviu várias leis para proteger a segurança alimentar. O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou em 2023 que, embora “1,4 mil milhões de chineses estejam atualmente a comer bem”, a China não deve “relaxar na questão alimentar”. O Ministério da Segurança do Estado relata regularmente casos de espionagem na conta oficial do Wechat e tem pedido repetidamente aos cidadãos chineses que desconfiem de ofertas de emprego suspeitas ou de pedidos de informação, especialmente de fontes estrangeiras, e que evitem partilhar dados sensíveis na Internet. No verão de 2023, o ministério apelou à mobilização de “toda a sociedade” para “prevenir e combater a espionagem” e anunciou uma série de medidas para “reforçar a defesa nacional” contra “atividades de espionagem estrangeiras”.