A China detetou 11 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos provenientes do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.

Os casos foram diagnosticados em viajantes na cidade de Xangai (leste) e nas províncias de Fujian (sudeste), Guangdong (sudeste), Mongólia Interior (norte), Sichuan e Shaanxi (ambas no centro). Segundo a Comissão de Saúde da China, o total de casos ativos é de 319, quatro dos quais em estado grave. Desde o início da pandemia, o país registou 91.072 casos da doença e 4.636 mortos. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.524.960 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 17.023 pessoas dos 848.213 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.