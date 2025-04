Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

A polícia interveio hoje durante uma manifestação de dezenas de imigrantes junto às instalações da AIMA no Porto para afastar um homem que se infiltrou no protesto com palavras anti-imigração e entrou em confronto com manifestantes.

Logo da AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), Lisboa, 7 de março de 2025. MIGUEL A. LOPES/LUSA Lusa